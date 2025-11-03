Haberler

Trabzon'da Enflasyon Tartışmaları: Vatandaşlar ve Esnafın Görüşleri

Güncelleme:
Trabzon'da vatandaşlar, TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyon verisini değerlendirdi. Fiyatların yüksekliğinden ve alışkanlıklardan bahsedilirken, esnaf da zor zamanlardan geçtiklerini ifade etti.

Haber : Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Trabzon'da vatandaşlar, TÜİK'in enflasyon verisini değerlendirdi. Hatice Çanakçıoğlu, "Fiyatlar tabii ki çok pahalı ama o kadar alıştık ki yani mecburen 50 lira bir şey duyunca ucuzmuş diyoruz. Ama yoksa çok pahalı" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre, enflasyon aylık yüzde 2.55 olarak gerçekleşti. Trabzonlu vatandaşlar ve esnaf, TÜİK'in verilerini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Vatandaş Hatice Çanakçıoğlu, artık 50 liralık bir ürünün vatandaşlara normal geldiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Fiyatlar tabii ki çok pahalı ama o kadar alıştık ki yani mecburen 50 lira bir şey duyunca ucuzmuş diyoruz. Ama yoksa çok pahalı. İnsanlar çok zor şartlarda yani ben kendimden bahsetmiyorum ama insanlar çok zor yaşıyorlar. Yani her taraftan bu ülkeye dört bir taraftan kısıtlanmış durumda. Çok kötü durumdayız. Fiyatlar çok pahalı. Pahalı yani diyecek bir şey yok."

Esnaf Nadire İleli, pazarda fiyatların normal olduğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Pazarın durumu şu anda her şeye pahalı söylüyorlar. Pahalı ama yapacak bir şey de yok olana da pahalı diyorlar ama ne yapalım yok. Yok olduğu için pahalı. İlla ki iş oluyor. İş olmasa burada duramayız zaten oluyor. Şükürler olsun. Şükür edeceksin kızım. Allah'a şükürler edeceksin. Biraz köylüler mağdur kalıyor."

"Çok zor bir dönemden geçiyoruz"

Esnaf Esen Aydın, süt ürünlerine yapılan zamlardan dolayı vatandaştan tepki çektiklerini ifade ederek şöyle devam etti:

"Çok zor alışveriş yapıyor. Kesinlikle çok durgun işlerimiz. Yani mücadele ediyoruz ama çok durgun çok zam var. Çok pahalılık var. Süt ürünlerinde daha çok. Çok zorlaştı her şey çok zor. Tabii diyor ki haftada bir zam olur mu? 10 günde bir zam olur mu diyorlar ama oluyor maalesef. Biz üretmediğimiz için, biz de aldığımız için bize de aldığımız firmalar zam yapıyor. Biz de ona göre ayarlamasını yapıyoruz ama sürekli tepki çekiyoruz yani. Perişan bence perişanız yani gerçekten. Şimdi daha iyi anlıyorum bazı şeyleri. Çok zor bir dönemden geçiyoruz bence. Geçebilecek miyiz onu da bilmiyorum yani. Çok zor bir hayat."

Esnaf Fatma Altıntaş, ise şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaş karışık kızım. Şu anda milletin kafası hep karışık. Bir bakıma bakıyorsun ki buradan yukarı çık meydan dolu. Bir kahve kaç lira. Ama pazara geldiler mi? Lahana, pazı bilmem ne işte maydanoz pahalı. İşte karışık yani. Ne diyebilirim ki? Fiyatlar ucuz. Ucuz ya. Her şey bol."

Kaynak: ANKA / Yerel
title
