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Trabzon'da Emniyet Ekiplerinden Çocuklara Kar Festivali

Trabzon'da Emniyet Ekiplerinden Çocuklara Kar Festivali
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Trabzon'da yoğun kar yağışı sonrası çocuklarla birlikte sokak ve parklarda kar topu oynayan emniyet ekipleri, eğlenceli anlara imza attı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler, kar yağışı ile beyaza bürünen kentte çocuklarla kar topu oynadı.

Trabzon'da etkili olan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde tüm eğitim ve öğretim kurumlarında verilen 2 günlük tatil ile birlikte çocuklar soluğu sokak ve parklarda aldı. Naylon poşetlerle birlikte Ayasofya Camii'nin etrafındaki yeşillik alanda kayarak eğlenen çocuklara Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri eşlik etti. Karın tadını çıkartan çocuklar ile kar topu oynayan polis ekipleri renkli görüntülere sahne oldu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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