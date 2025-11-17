Haberler

Trabzon'da Düğünde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 65 Kişi Hastaneye Başvurdu

Güncelleme:
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir düğünde dağıtılan yemekleri tüketen 65 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Davetliler mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle tedavi altına alındı.

(TRABZON) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir düğünde dağıtılan yemekleri tüketen yaklaşık 65 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, düğün sırasında damat evinde verilen yemekleri yiyen davetliler, bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı.

Kentin farklı ilçelerindeki hastanelere başvuran 65 kişi tedavi altına alındı. Hastanelerde yapılan müdahalelerin ardından tüm davetlilerin taburcu edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
