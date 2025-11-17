Trabzon'da Düğünde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 65 Kişi Hastaneye Başvurdu

(TRABZON) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir düğünde dağıtılan yemekleri tüketen yaklaşık 65 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, düğün sırasında damat evinde verilen yemekleri yiyen davetliler, bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı.

Kentin farklı ilçelerindeki hastanelere başvuran 65 kişi tedavi altına alındı. Hastanelerde yapılan müdahalelerin ardından tüm davetlilerin taburcu edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.