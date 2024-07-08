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Trabzon'da Doktor Darp Edildi, Mesai Arkadaşları Şiddet Yasası İstedi

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Trabzon'daki Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde doktor Mehmet Yıldırım'ın darp edilmesi üzerine mesai arkadaşları basın açıklaması düzenledi. Hekimler ve sağlık çalışanları, şiddetin son bulması için etkin bir şiddet yasasının çıkarılmasını talep etti.

Trabzon'daki Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde darp edilen doktor için mesai arkadaşları basın açıklaması düzenledi. Hastane önünde toplanan hekimler ve sağlık çalışanları yasanın çıkarılmasını istedi.

Olay, Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. 5 Temmuz akşamı hastaneye başvuran S.N.K. isimli kadın hasta, tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı. Akşam saatlerinde hasta ve yanındaki A.S., doktordan rapor almak için yeniden hastaneye geldi. Acilde görevli nöbetçi doktor Mehmet Yıldırım, gerekli görmeyerek istedikleri raporu vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Doktor Mehmet Yıldırım, hasta ve hasta yakını tarafından darbedilirken, hasta yakınının motosiklet kaskıyla vurduğu doktorun diz kapağı kırıldı. Güvenlik görevlilerinin ve polis ekiplerinin müdahalesiyle hasta ve hasta yakını gözaltına alınırken, gözaltına alınan şahıslar serbest bırakıldı.

Yaşanan darp olayının ardından Fatih Devlet Hastanesi önünde hekimler ve sağlık çalışanları basın açıklaması düzenledi. Sağlık şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından konuşan Trabzon Tabip Odası Başkanı Mehmet Duran, çok zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Öyle bir dönemdeyiz ki sağlık çalışanlarına şiddet haberlerinin basından yer almadığı bir gün geçmiyor. Bunun altında yatan kışkırtılmış sağlık talebinin uygunsuz sağlık isteklerinin bir gün mutlaka sona ermesi dileğiyle. 5 Temmuz akşamı Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisinde darp edilen Mehmet Yıldırım arkadaşımız için buradayız. Ondan yaklaşık 3 hafta önce Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde Dahiliye doktoruna bir girişim olmuştu. Bütün bunların altında yatan sebeplerin çok iyi irdelenip çözüm önerilerinin mutlaka etkin bir şekilde yapılmasını gerektiğini düşünüyorum. Bizler hastalarımızla yan yanayken bir anda hastalarımızla karşı karşıya getirilen bir sistem içerisine girdik. Bizler hekimler, sağlık çalışanları, bütün hastane çalışanları hepimiz herkes yatağında uyurken birisinin ağrısını dindirmek için uğraşıyoruz ve ya bir çocuğun ateşini düşürmek için uğraşıyoruz veya bir kalbi yeniden çalıştırmak için insanların kalbine girmeyi çalışıyoruz. Böyle bir durumda bize yapılan herşeyin haksızlık olduğunu düşünüyorum. Şiddeti oluşturan kişiler veya sebeplerden sonra şiddet taraftarlarının dışarıda hala serbestçe geziyor olması. Onun için etkin bir şiddet yasasının çıkarılmasını şiddetle talep ediyoruz" dedi.

"Hasta yakının ona doğru hızla geldiğini görünce kendini korumak amaçlı ona müdahale ediyor"

Doktor Mehmet Yıldırım'ın şahıslara kendini korumak için müdahale ettiğini kaydeden Duran, "Şiddete uğrayan arkadaşımızı hastanede ziyaret ettim. Bizzat kendisinden dinledim. Sözlü şiddetle beraber olay hastane poliklinik odasında başlıyor. Uygunsuz bir talep sonrasında kişi talebin hakaretlere varacak şekilde getiriyor. Arkadaşımız peşinden gidiyor. Peşinden gittiğinde hasta yakının ona doğru hızla geldiğini görünce kendini korumak amaçlı ona müdahale ediyor. Bunun sonucunda arbede yaşanıyor. Görüntüler bundan ibaret. Sözlü şiddetle başlayıp daha sonra fiili şiddete ulaşan bir sonuç oluşmuştur" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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