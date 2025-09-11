Haberler

Trabzon'da Destek AFAD Gönüllü Etkinlikleri Düzenlendi

Trabzon'da Destek AFAD Gönüllü Etkinlikleri Düzenlendi
Türkiye genelinde gerçekleşen Destek AFAD Gönüllü Etkinlikleri çerçevesinde Trabzon'da 250 katılımcıyla etkinlik düzenlendi. Eğitim, yarışmalar, eğlenceler ve yürüyüşler gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde gerçekleşen Destek AFAD Gönüllü Etkinlikleri kapsamında Trabzon'da Destek AFAD gönülleri ile bir araya geldi.

250 kişinin katılımıyla gerçekleşen eğitim çalışmalarında yarışmalar eğlenceler ve yürüyüş gibi çeşitli farklı aktiviteler yapıldı. Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Hüseyinpaşaoğlu ve ekibinin başkanlığında gerçekleşen etkinliğin parolası ise "Ben olmazsam bir şey olmaz deme. Siz varsanız çok şey olur" oldu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
