Trabzon'da depremzedeler için hayır panayırı düzenlendi

Trabzon'da depremzedelere yardım amacıyla hayır panayırı düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle birlikte Trabzon Meydan Parkı'nda depremzedeler için düzenlenen hayır panayırını birçok vatandaş ziyaret etti. Panayıra katılım sağlayan vatandaşlar bu vesile ile depremden etkilenen insanlara güzel bir destek olunacağını temenni ederek böyle organizasyonların daha çok yapılması gerektiğini ifade ettiler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu da panayırı ziyaret ederek alışveriş yaptı. Karaismailoğlu, daha sonra Meydan Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti. - TRABZON