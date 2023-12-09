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Trabzon'da çocuklar Filistin'e destek için yürüdüler

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Trabzon'da çocuklar İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yaptığı zulmü protesto etmek için yürüdüler.

Trabzon'da çocuklar İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yaptığı zulmü protesto etmek için yürüdüler.

Kudüs Platformu tarafından Trabzon'da Kahramanmaraş Caddesi'nde başlayıp 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda sona eren "Filistin'e destek" yürüyüşünde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi. Bine yakın çocuğun katıldığı yürüyüşte 'Çocuklar ölmesin çocuklar büyüsün' yazılı pankart açıldı. Gazze'de ölen çocuklardan bazılarının fotoğraflarının da açılan dövizlerin arasında olduğu 'Çocuklar uyurken sessiz olunur ölürken değil', 'Miraca şahit ettirdiğin Kudüs'ün özgürlüğüne bizleri de şahit kıl' yazılı dövizlerle yürüyen çocuklar adına konuşan ve 'Gazzeli kardeşim Zeyd' diye sözlerine başlayan Muhammet Kayra, "Benim annem haberlere bakmama izin vermiyor ama ben yine de gördüm. Bombalar yağıyordu üzerinize. Dün sokaklarda oyun oynadığınız bazı arkadaşlarınız artık yoklar. Annelerinin babalarının kucaklarında gördüm bazılarını yüzleri soluk ve tozluydu. Bir daha sahilde top oynayamayacaklar sizinle. Oyuncaklarınız yıkılan evlerinizin altında kalmış. Size neden bunları yapıyor o kötü adamlar bilmiyorum. Dünyadaki iyi adamlar neden sizi kurtarmıyor bilmiyorum. Ama çizgi filmlerde izlediğimiz süper kahramanların da kötü insanlarla beraber olduğunu biliyorum artık. Öbür dünyada hangi suçtan ötürü öldürüldüğünüz sorulduğunda Allah'a herşeyi bir bir anlatacağız. Gazzeli kardeşim Zeyd, o zaman en güzel oyuncaklarımızla cennette buluşacağız. Orada sen yıllar önce Gazze sahilinde cennete uçan Muhammet, Zekeriya, İsmail, bizden de ben Şenol, Hami, Ogün ve Eren ile birlikte sahilde çift kale maç yapacağız. Akşam olmayacak, hava kararmayacak, annelerimiz bizi çağırmayacak bile. Allah'a emanet olun" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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