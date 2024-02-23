Trabzon'da Çiftçi Annenin Mehmetçiklere Ördüğü Bereler Yürekleri Isıtıyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan Reyhan Kahveci'den yürekleri ısıtan duygulandıran hareket. Çiftçilikle hayatını geçindiren 3 çocuk annesi Kahveci'nin Mehmetçiklere ördüğü berelerle yürekleri ısıtıyor.

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Kırantaş mahallesinde yaşayan 3 çocuk annesi Reyhan Kahveci (57), ülkenin güvenliği için karla kaplı dağlarda vatanı koruyan Mehmetçikleri televizyon izleyince onlar için bere örmeye karar verdi. Ördüğü bereleri yanına aldığı Kırantaş Mahalle Muhtarı Mustafa Ayar ile Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı'na getiren Kahveci, zorlu şartlar altında çalışan askerlere ördüğü bereleri göndermek istediğini söyledi. Duygulandıran hediye karşısında Kahveci'nin evine giden jandarma ekipleri ördüğü bereleri teslim aldı. Jandarma ekiplerince teslim alınan bereler kış mevsiminin çetin geçtiği Hakkari İl Jandarma Komutanlığındaki kahraman jandarmalara gönderildi. Reyhan Kahveci'nin gönderdiği bereler Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan jandarma komandolara dağıtılırken, jandarma ekipleri yüreklerini ısıtan hediye gönderen Reyhan teyzeye teşekkür etti. Reyhan Kahveci'nin yürekleri ısıtın bu davranışı Maçka Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak'ın da dikkatini çekti. Kaymakam Çakmak, çiftçilikte hayatını geçindiren Reyhan Kahveci'yi evinde ziyaret ederek çiçek takdim etti.

"Ördüğüm bereleri askerlerimizin başında görünce çok duygulandım"

Oğlu Kadir ile yaz mevsiminde yaylacılık yapan, kış mevsiminde ise köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Reyhan Kahveci, kendi elleri ile ördüğü el emeği, göz nuru 10 adet yün bere göndermenin mutluluğunu yaşıyor. Ördüğü bereleri askerlerin başında gördüğü için çok duygulandığını söyleyen Reyhan Kahveci, "Vatani görevdeki askerlerimize, evlatlarımıza bere örüyorum. Kışın karlı dağlarda bizim için nöbet tutuyorlar yaşamamız onlara bağlı. Onların sayesinde dağlara, tepelere çıkıyoruz bende onlar için bere örmeye karar verdim. Mahallemizin muhtarıyla karakola gittim askerlerimiz bere ördüğümü söyleyip hediye etmek istediğimi söyledim. Sağ olsunlar beni çok iyi karşıladılar. Yanımda bir tane bere getirmiştim arkası evde dokunacak dedim bana bir hafta sonra alacaklarını söylediler. Bir hafta sonra evime geldiler 10 tane dokumuştum kendilerine teslim ettim. Bana, bereleri Hakkari'de görev yapan askerlerimize göndereceklerini söylediler. İnşallah devamı da gelecek. Onların soğukta görev yapmaları beni çok etkiledi oradaki askerlerimiz sadece bir ananın evladı değil hepimizin evladı. Bunları cani gönülden yapıyorum, benim oğlum askerlik görevi yaparken ona da göndermiştim. Boş durduğum zaman bere örerim. Askerlerimize daha erken ulaştırmak için gece saat 12'ye kadar bere örüyorum. Her gün bir adet dokurum. Diğer annelere tavsiyem onlarda örüp göndersinler. Bu bana büyük bir mutluluk veriyor. Allah'ım devletimizin burnunu kanatmasın. Ördüğüm bereleri askerlerimizin başında görünce çok duygulandım. Böyle bir iş yaptığım için çok duygulandım. Ördüğüm bereler Hakkari'de askerlerimizin başında görünce çok duygulandım. Bundan sonra da örmeye devam edeceğim" dedi.

"Yaylamızın elektriği yok"

Hayvancılıkla uğraştığını belirten Kahveci tek arzusunun yaylalarına elektrik verilmesi olduğunu belirterek, "20-30 kadar hayvanım var yaylacılık yapıyorum. Yaylamızın elektriği yok. Devletimizden beklentimiz, yaylamıza elektrik verilmesi yollarımızın yapılması. Civar yaylalarımızda elektrik var ancak bizim yaylamızda yok yaylamız da yaklaşık 60 hane" diye konuştu.

Maçka Kırantaş Mahalle muhtarı Mustafa Ayar ise, "Kendisi beni arayarak bere dokuyup askerlere göndermek istediğini belirterek bunu jandarmaya söylememi istedi. Ben de jandarmaya giderek söyledim sağ olsunlar kabul ettiler. Daha sonra ördüğü bereleri teslim ettik. Çok duygulandım çok da hoşuma gitti düşünmesi bile yeter. Burada ilk kez böyle bir durum yaşandı bizi de çok mutlu etti. İnşallah devamı gelir" ifadelerini kullandı. - TRABZON