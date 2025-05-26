Trabzon'da 8 Yaşındaki Çocuk Dereye Düşerek Kayboldu

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(TRABZON) - Trabzon'un Çaykara ilçesinde 8 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk dereye düşerek kayboldu. Suya düşen çocuk için arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Çaykara ilçesinde ailesiyle Uzungöl'e giden F.R.A, yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Haldizen Deresi'nde dengesini kaybederek suya düştü.

O anları gören babanın çocuğunu kurtarmak için suya atladığı ancak suyun debisinin çok yüksek olduğu için çocuğunu kurtaramadığı belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Haldizen Deresi'nde kaybolan çocuk için başlatılan arama çalışmalarını sürdürüyor.