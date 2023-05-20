Trabzon Akvaryumu'nu bir yılda 293 bin 718 kişi ziyaret etti

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gören Trabzon Akvaryumu, ilk yılında 293 bin 718 ziyaretçiyi ağırladı.

Trabzon'da su altındaki canlıların tanıtılması ve bölge turizminde alternatif oluşturulması amacıyla tarihi Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında 19 Mayıs 2022 tarihinde hizmete giren Trabzon Akvaryumu ziyaretçi akınına uğruyor. Açılışının birinci yılında pasta kesilen Trabzon Akvaryumu'nda Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, basın mensuplarına akvaryumu gezdirdi.

Akvaryumu bir yılda 256 bin 805 yerli, 36 bin 913 yabancı turist olmak üzere toplamda 293 bin 718 kişinin ziyaret ettiğini belirten Başkan Genç, akvaryumun bu sene ziyaretçi rekoru kırmasının beklendiğini dile getirdi. Akvaryumun cazibe merkezi haline geldiğini kaydeden Başkan Genç, "Başlangıçta yapımcı firma yüzde 25 hisse aldı, yüzde 75'i ise belediyemizin şirketi olan Orbel'e aitti. Şimdi bu yüzde 25 hisse de belediyemize ait. Kuruluştaki projeksiyonumuzda burasının para kazanabilmesi için yıllık ziyaretçi sayımız 200 bin iken, bugün itibarıyla 293 bin ziyaretçimiz var. Dolayısıyla akvaryum şu anda zarar etmediği gibi para kazanıyor ve kazandıklarıyla beraber yeni bir cazibe merkezi oldu. Yine burada kuş bölümü yapıyoruz. 21 ayrı kuş türünü burada gördüğünüz kafeslerde sergileyeceğiz. Bu projeyi akvaryumun kazancıyla yaptığımız gibi hemen burada gördüğünüz kafeteryamız, mescidimiz ve otoparkımız da var. Akvaryum bize külfet getirmediği gibi bize kazandıklarıyla beraber bunları yaptık. Bundan dolayı da mutluyuz. Bu kadar ziyaretçi olmasaydı dahi bizim belediye olarak bunu yapmak görevimizdi" dedi.

Akvaryumun ücretleriyle ilgili vatandaşların herhangi bir şikayetinin olmadığını dile getiren Başkan Genç, "Bu şehrin gelişen trendi turizm. Ona katkı sağlamamız lazım. İşte Akvaryumumuz, Seyir Terasımız buna dönük. Seyir Terasımız müthiş bir cazibe alanı oldu. Faroz-Ganita sahil aksımız gibi projelerle beraber hem hemşehrilerimize hem de turistlerimize hizmet edeceğiz. Bizim birinci görevimiz Trabzonlulara hizmet etmek ama Trabzonluların ekonomilerine hizmet etmek için de turizm projeleri yapmak, desteklemek ve icra etmek görevimiz. Bundan dolayı da çok mutluyum" diye konuştu.

"Zor ve çetrefilli bir süreç oldu"

Ortahisar Belediyesi'nin akvaryuma 78 milyon civarında bir yatırımı olduğunu dile getiren Başkan Genç, "Şu anda bulunduğumuz Trabzon tarihinin köklerinin bulunduğu alandır. Yukarı Hisar'ın tam zemin kodundayız. Burayı 193 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğinde bir tünelle beraber yaptık. ve dünyada ilk defa bir tünelin içerisinde bir akvaryum ile beraber yaptık. Zor ve çetrefilli bir süreç oldu. Hakikaten çivi çakmanın bile birçok bürokratik prosedüre tabi olduğu bir alanda biz tünel açtık. O cesareti gösterebildik. Bundan dolayı mutluyum. Bunun yanı sıra şehrin gelişen trendi olan turizme katkı sağladığım için mutluyum. Bizim belediye başkanı olarak birinci görevimiz bu şehrin insanlarına hizmet etmek. Onlara bu tip alanlar oluşturmak. Ama şehrin de onların da ekonomisini düşünmek ve şehre para girdisini sağlamak zorundayız. Bu da turizmle olur" şeklinde konuştu.

"Burası daha cazip bir şehir olabilir"

Geçtiğimiz yıl müthiş bir turizm sezonu geçirdiklerini kaydeden Başkan Genç, "Bu yıl da aynısını bekliyoruz. Ben geçen hafta Bakü-Trabzon seferinin ilk uçuşunu karşılamaya gittim. Haftada iki gün doğrudan sefer yapılacak. ve Ağustos sonuna kadar dolu olduğunu öğrendim. Şimdi Katar'la doğrudan uçuşlar başlıyor. Ulaştırma Bakanımızın Trabzon'dan milletvekili olmasını da bir şans olarak değerlendiriyorum. Çünkü Havalimanı konseptimizle ilgili ayrı projelerimiz var. Burası daha cazip bir şehir olabilir. Buna da katkı sağlayacak olan turizmdir. Tabi ki, kökü itibarıyla bir ticaret şehridir, bir eğitim şehridir, kültür ve sanat şehridir. Ama bütün bu güzelliklerimizin katma değeri turizmle beraber olacak. Merhum Valimiz Recep Kızılcık bu vizyonu ortaya koymuştu. Biz de 2014 yılından itibaren bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bir turizm yaşam merkezi projemiz vardı. Mağmat'ta bu alanı devralmak için çok uğraştım. Ama o hayalim bitmedi. Tabi ki, bunu kurumsal imkan kabiliyetiyle değil, yap-işlet-devret modeliyle yapacaktık. Yabancı yatırımcılar da buna talip oldu. Sonra pandemi girdi araya. Bu konuda gelişme kaydedemedik. Amacımız şehrimize gelen turisti güzel turizm destinasyonlarında ağırlamak. Uzungöl, Sümela, Atatürk Köşkü var. Bunlarla beraber turistleri şehrimizde tutmak istiyoruz. Yani iki saat daha burada kalsın. Bu buraya daha fazla döviz bırakmak demek. Boztepe'ye çıksın, Ganita'ya geçsin. Bu nedenle ekonomik katma değeri yükseltmek için bu sayıları da artırmamız lazım" ifadelerini kullandı.

5 binden fazla deniz canlısına ev sahipliği yapıyor

Ortahisar Belediyesi'nin Zağnos ile Tabakhane vadileri arasında bulunan Trabzon Kalesi'nin hemen altında inşa edilen 193 metre uzunluğundaki 'Trabzon Akvaryum' 80 farklı türde yaklaşık 5 binden fazla deniz canlısına ev sahipliği yapıyor. Su altı dünyasının gizemlerini keşfetmek, deniz canlılarının renkli dünyasına tanıklık etmek isteyenler için tasarlanan ve toplamda 300 metrelik bir gezi yoluna sahip Trabzon Akvaryum ziyaretçiler için birbirinden ilginç temalar sunuyor.

Trabzon Akvaryum'da dünya denizlerinden ilham alınan 61 farklı tematik akvaryum ile 22 metrelik uzunluğuyla baş döndürücü bir görsellik sunan 'Tünel Akvaryum' bölümü yer alıyor. Ziyaretçiler en çok sürüngen, köpekbalığı, vatoz, pirana ve timsahın bulunduğu bölümlere ilgi gösteriyor.