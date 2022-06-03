Toz fırtınası Bartın'da etkili oldu: Otomobiller toz ve çamur tabakasıyla kaplandı - Haberler

Toz fırtınası Bartın'da etkili oldu: Otomobiller toz ve çamur tabakasıyla kaplandı Toz fırtınası Bartın'da etkili oldu: Otomobiller toz ve çamur tabakasıyla kaplandıBARTIN Yurdun bir çok noktasında etkili olan toz fırtınası Batı Karadeniz illerinde de etkili oldu. Toz fırtınası Bartın'da etkili oldu: Otomobiller toz ve çamur tabakasıyla kaplandı BARTIN Yurdun bir çok noktasında etkili olan toz fırtınası Batı Karadeniz illerinde de etkili oldu. Karadeniz'e kıyı kentlerden Bartın'da otomobiller toz ve çamur tabakasıyla kaplandı. Suriye üzerinden gelen toz fırtınası Batı Karadeniz illerinde de etkili oldu. Karadeniz'e kıyı illerden Bartın'da park halindeki araçların üzerleri toz tabakasıyla kaplandı. Sabah saatlerinde araçlarının başına giden vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadılar. İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Yerel Batı Karadeniz Karadeniz Bartın Yerel Haberler

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