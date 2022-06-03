Toz bulutu Adıyaman'ı etkisi altına aldı - Haberler

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Toz bulutu Adıyaman'ı etkisi altına aldı

İhlas Haber Ajansı - Cihan Kizir - Yerel
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Toz bulutu Adıyaman'ı etkisi altına aldı Suriye üzerinden gelen toz bulutu Adıyaman'ı etkisi altına aldı.

Toz bulutu Adıyaman'ı etkisi altına aldı

ADIYAMAN - Suriye üzerinden gelen toz bulutu Adıyaman'ı etkisi altına aldı.

Suriye bölgesinden gelen toz bulutu dolayısıyla Adıyaman'ın kent merkezinde görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde ise azalma yaşandı.

Öğle saatlerinde başlayan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar nefes almakta güçlük çektiğini söyledi. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünce de toz bulutuna karşı Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde orta kuvvetli ve yer yer kuvvetli olacağı ve hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde ise düşme olacağı konusunda uyarıda bulunulmuştu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Yerel

Adıyaman Suriye Yerel Güncel Haberler

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