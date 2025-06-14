Tosya MYO Öğrencileri İhtiyaç Sahiplerine Tekerlekli Sandalye Bağışladı

Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu Evde Hasta Bakımı Bölümü öğrencileri, ihtiyaç sahipleri için tekerlekli sandalye satın alarak ailelere ulaştırdı.

Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu (MYO) Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Evde Hasta Bakımı Programı öğrencileri, sosyal sorumluluk dersi kapsamında temin ettikleri tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Özel rehberliğinde yürütülen çalışma çerçevesinde, 1'i Tosya'nın Ortalıca köyünde yaşayan evde bakım hastasına, 5'i ise Tosya Huzurevine olmak üzere toplamda 6 adet tekerlekli sandalye doğrudan teslim edildi. Ayrıca 4 adet tekerlekli sandalye iki çocuk ve iki yetişkin ihtiyaç sahibine ulaştırılması için Tosya Al Gelincik Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne verildi.

Toplam 10 adet tekerlekli sandalyenin bağışlandığı bu anlamlı çalışmayla öğrenciler, hem toplumsal farkındalık oluşturdu hem de birçok insanın hayatına dokundu.

Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Özel, "Bir tanesi Ortalıca köyünde yaşayan evde bakım hastasına, beş tanesi ise huzurevine olmak üzere toplamda altı tekerlekli sandalye doğrudan teslim edildi. Ayrıca dört tekerlekli sandalye iki çocuk ve iki yetişkin ihtiyaç sahibine ulaştırılması için Tosya Al Gelincik Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine verildi. Toplam 10 tekerlekli sandalyenin bağışlandığı bu anlamlı çalışmayla öğrenciler hem toplumsal farkındalık oluşturdu hem de birçok insanın hayatına dokundu" dedi. - KASTAMONU