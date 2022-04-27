Tortum Şelalesi'nden görsel şölen
İhlas Haber Ajansı - M. Ertuğrul Polat - Yerel
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Tortum Şelalesi'nden görsel şölen Erzurum Valisi Okay Memiş, Tortum Şelalesi'nde incelemelerde bulundu Erzurum Valisi Okay Memiş, Tortum Şelalesi'nde incelemelerde bulundu.
TORTUM, ERZURUM (İHA) - Tortum Şelalesi'nden görsel şölen
Erzurum Valisi Okay Memiş, Tortum Şelalesi'nde incelemelerde bulundu
ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, Tortum Şelalesi'nde incelemelerde bulundu.
Geçtiğimiz yıl Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince peyzaj çalışmaları yapılan Tortum Şelalesini gezen Vali Okay Memiş, sezon öncesi bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Dünyanın en büyük ikinci şelalesi olma özelliğine sahip Tortum Şelalesi su seviyesinin en yüksek olduğu bugünlerde muhteşem bir görsel şölen oluşturuyor.
İhlas Haber Ajansı / M. Ertuğrul Polat - Yerel