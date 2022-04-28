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Tortum Şelalesi'nde gökkuşağı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tortum Şelalesi'nde gökkuşağı

Erzurum'da Tortum Şelalesi'nde suyun düştüğü noktadan itibaren oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da Tortum Şelalesi'nde suyun düştüğü noktadan itibaren oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

Tortum Gölü'nün doluluk oranının yüzde yüz kapasiteye ulaşması, Tortum Şelalesi'nde su debisini de yükseltti. Şelalede suyun düştüğü noktadan itibaren oluşan gökkuşağı adeta görsel şölen oluşturdu.

Erzurumlu iş adamı Fuat Demir, "Bugün Tortum Şelalesi'nde tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Bu güzelliği görmeye bütün insanları davet ediyoruz. Bu güzellikleri gün yüzüne çıkaran, tabiatına dokunmadan etrafını güzelleştiren, insanların hizmetlerine sunan Erzurum Valimiz Okay Memiş Bey'e ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Sayın valimiz Uzundere ilçemize öyle bir eser bıraktı ki Erzurum'a yeniden bir marka kazandırmış oldu. Ben tekrar şelalenin bu hale gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzurum, su, Yerel, Haberler

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