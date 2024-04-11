Tortum Şelalesi, Bayram Tatiliyle Turizm Sezonunu Açtı

Dünyanın en büyük ikinci, Türkiye'nin en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi, Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte turizm sezonunu açtı.

Bayram tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı yüzlerce turist, bayram tatili ile şelaleyi ziyaret etmek için adeta bölgeye akın etti.

Yoğun kalabalık, şelalenin etrafını doldururken, turistler doğanın güzelliklerini keşfetmek için Tortum'da bir araya geldi. Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Tortum Şelalesi, ziyaretçilerini doğanın muhteşem manzarasıyla karşılıyor. - ERZURUM