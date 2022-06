Toroslardan çuval çuval taşınan kar, deniz seviyesinde karlama şerbet oluyor

Turizmin başkenti Antalya'da insanlar bir yandan denize girerken bir yandan da Toros Dağlarında serinlemek için yaylalara çıkıp araçlarıyla kar götürüyor. Toplanan karlar, üzerine özel şerbet dökülerek büyüklüğüne göre 40 TL'ye kadar alıcı buluyor.

Antalya'nın 2 bin 100 rakımlı Akseki ilçesi Göktepe Yaylası ve Gündoğmuş ilçesi Eğrigöl Yaylaları Toros dağlarında bulunan karlar serinleme ve geçim kaynağı oluyor. Alanya'ya 100 kilometre mesafede bulunan Gündoğmuş ilçesinin Eğrigöl civarındaki yaylalara virajlı zorlu yolları aşarak gelenler, önce karların üzerini temizliyor. Karlar el testeresi ve keserle, dikdörtgen prizması şeklinde kesiliyor. Ardından kesilen kar kütlesinin altı oyuluyor. Ortaya çıkan kar kütleleri çuvallara koyuluyor. Omuzlarda taşınarak araçlara yerleştirilen kar kütleleri ardından sahil bölgelerine götürülüyor.

Sahil bölgelerine kar götürenlerden kimisi bunları akraba, komşu ve eş dosta hediye ederken, kimisi de pekmez, bal ve meyve aromaları ile karıştırarak 'karlama' adı verilen soğuk içecek olarak satıyor. Bazı kişiler buzları karlama yapan iş yerlerine satıyor. Karlama özellikle sahil ilçelerinde kurulan pazarlarda yoğun şekilde tercih ediliyor.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nden yaylaya kar almaya gelen Emrah Çetin, havaların ısınmasıyla Torosların zirvesine kar kesmeye geldiklerini söyledi. Yaylaya her yıl kar almaya geldiklerini anlatan Çetin, "Gündoğmuş ilçesi sınırlarında bulunan Çakallar Yaylasına çıktık. Kar götürüyoruz. Buraya her yıl geliyoruz. Eskiden her hafta gelirdik. Şimdi ayda bir geliyoruz. Yayla yolları yeni açıldı. Yollar açılalı on gün oldu. Burada kar daha bir ay erimez. Bazı yerlerde kar hiç kar eksilmez. Burada yaz kış kar oluyor" dedi.

Alanya Kayabaşı Mahallesi'nden Şahin Gözütaşı da "Alanya'dan Çakallar Yaylasına geldik. Babam yaz ayını bu yaylalarda geçirir. Hem yayladaki obaya bakmaya geldik hem de buradan Alanya'ya kar götürüyoruz. Karı, komşularımıza da dağıtacağız. Eşimiz, dostumuz ile karlama yapıp yiyeceğiz" Burada kar daha bir ay erimez" diye konuştu.

Üzerine eklenen özel şerbetle "karlama" adı verilen bu serinletici lezzeti bilenler de soluğu tezgahın yanında alıyor.

Yayladan getirilen ve çuval içinde etrafında samanlarla sıkı bir şekilde korunan karlama, pekmez, şerbet ve meyve şurubuyla tüketiliyor. Bardağı 5 TL'den satılan karlama, kaplarda 15 TL'den başlayıp, 40 TL'ye kadar müdavimlerine sunuluyor. - ANTALYA

