Torna Ustası İbrahim Mırık, Zanaatın Geleceğinden Endişeli

Torna Ustası İbrahim Mırık, Zanaatın Geleceğinden Endişeli
Samsun'da yıllardır torna ustası olarak çalışan İbrahim Mırık, tarım malzemeleri üretiminin azalması ve çırak yetiştirememesi nedeniyle zanaatın geleceğinden endişe duyduğunu ifade etti. Geçmişte her yıl bir ev veya arsa alabilecek kadar iş yaparken, şimdi çalışmaya dahi zorlandıklarını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yıllardır torna ustası olarak görev yapan adam, tarım malzemeleri üretimi sayesinde eskiden her yıl bir daire ya da arsa aldıklarını ancak şu anda çırak dahi yetiştiremediklerini söyledi.

Torna ustası olarak meslek hayatına başlayan İbrahim Mırık (60), römork, tırmık, karık sabanı, döner merdiven ve çatı imalatının yanı sıra Demirciler Çarşısı'ndaki dükkanında kaynak, hırdavat, bileme, kesme ve sap takma işlemleri yapıyor. Ustalığı sayesinde eski yıllarda tarım ürünleri imal edip, satarak her yıl bir ev ya da arsa sahibi olduğunu dile getiren Mırık, son dönemlerde ise tarım malzemelerine ilginin azaldığını ve zanaatları için çırak bile yetiştiremediklerine dikkat çekti.

"Eskiden her yıl işlerimizin çokluğundan dolayı ya bir arsa ya da bir daire alıyorduk"

Artık eskisi gibi iş olmadığını ve bu yaz mesleği bırakacağını ifade eden Mırık, "1977'den beri ustayım. Sanayide tornacı olarak yetiştim. 25 yıl römork, tırmık, karık sabanı, döner merdiven ve çatı yapıyorum. Aldanıp şehre geldim ama genç nesilden usta yetişmediği için zanaatımız ölmek üzere. Zanaatkar yetiştirmeye gücümüz yetmiyor. Yaşım da geldiği için bu yaz işleri bırakmayı düşünüyorum. Kaynak, hırdavat, bileme, kesme ve sap takma işlemleri de yapıyorum. Eskiye göre işlerimiz çok düştü. Eskiden her yıl işlerimizin çokluğundan dolayı ya bir arsa ya da bir daire alıyorduk şimdi ise kendimizi anca idare edebiliyoruz. Çiftçilik önceden çok iyiydi. Tütün ve mısır Samsun'da çok üretilirdi. Şu anda ise eski işler yok. Köylüler, mısır ve tütün üretmek yerine yerlerini satıyorlar. Bu da işlere kötü yansıyor. Gençlerin zanaata bir özentisi yok. Zanaat bilmek ileride değerlenecek ama kimse bulunamayacak. Hem gençler zanaat öğrenmek için isteksiz hem de ustalar çırak yetiştirmekte aciz kalıyor. Çalıştırmak için çırak almayı düşündüğümüzde de çıraklar önce kazanacakları parayı soruyor, mesleği sormuyor. O nedenle çırak da alamıyoruz. Tornacılığın geleceği bitti, kaynakçılık biraz daha devam eder" dedi.

Birçok meslek kolunda olduğu gibi torna, kaynak ve demircilik gibi zanaatlarda da çırak yetişmemesi, son temsilcileri mesleklerinin yok olması konusunda endişelendiriyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
