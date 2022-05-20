Torbalı'da Rahvan At Yarışları - Haberler

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde 7 yıl aradan sonra rahvan at yarışları yeniden yapılacak.

Torbalı'da Karakuyu Belde Belediyesi döneminde başlatılan, sonrasında ise merhum Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur tarafından devam ettirilen Rahvan At Yarışları, 7 yıl aradan sonra yeniden izleyicileri ile buluşacak. 22 Mayıs Pazar günü, Bayındır Yolu, Fetrek Çayı üzerinde yapılacak yarışlarda Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce at koşacak.

ÜCRETSİZ ARAÇLAR KALKACAK

150'nin üzerinde atın yarışacağı etkinlikte, çeşitli klasmanlarda ödüller sahiplerini bulacak. Etkinliği izleyecek seyirciler için Tepeköy İZBAN İstasyonu'nun önünden (Tepeköy Mah. Çıkışı) saat 09.30'dan itibaren belirli aralıklarla ücretsiz araçlar kaldırılacak.

"GELENEKLERİMİZİ YAŞATIYORUZ"

Rahvan At Yarışları için hazırlıkların sonuna gelindiğini belirten Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Torbalı Belediyesi olarak geleneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Torbalı'da Deve Güreşi, Rahvan At Yarışları çok önemli bir gelenek. Bu yıl Deve Güreşi festivalimizde on binleri ağırladık. Şimdi de ilçede 7 yıldır yapılmayan Rahvan At Yarışlarını Torbalı halkının beğenisine sunacağız. Büyük bir coşkuya sahne olan yarışlara çevre il ve ilçelerden de katılım bekliyoruz. Tüm halkımızı Geleneksel Karakuyu Rahvan At Yarışlarına davet ediyoruz" dedi.