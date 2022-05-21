Torbalı'da 'Kitap Günleri' Başladı - Haberler

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Torbalı'da 'Kitap Günleri' Başladı

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Torbalı'da 'Kitap Günleri' Başladı

Torbalı Belediyesi, bu yıl ilk kez 'Kitap Günleri' düzenliyor. 30 yayınevi, 30 yazar ve 100 markanın yer aldığı '1. Torbalı Kitap Günleri', dün başladı.

Torbalı Belediyesi, bu yıl ilk kez ' Kitap Günleri' düzenliyor. 30 yayınevi, 30 yazar ve 100 markanın yer aldığı '1. Torbalı Kitap Günleri', dün başladı.

Yayınevleri tarafından çok okunan kitapların uygun fiyatlarla satışa sunulduğu stantlar 29 Mayıs tarihine kadar açık olacak.

Dün yayınevleri ve yazarlara 'hoş geldiniz' diyerek stantları dolaşan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Gazi Çamlığı'ndaki Kitap Günlerine tüm Torbalı halkını bekliyoruz" dedi.

BAŞKAN TEKİN'DEN DAVET

Başkan Tekin, tüm Torbalıları, "Kitap Günleri'ne davat ederek, "Türkiye'nin dört bir yanından yayınevleri ve yazarları ilçemizde ağırlıyoruz. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Kitap Günleri'ni gelenekselleştirme arzusundayız. Yoğun katılıma şahit olduk. Torbalı gibi her geçen gün okuma oranı artan bir şehirde bu tür çalışmalarımız ve buluşmalarımız devam edecek" diye konuştu.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Torbalı Belediyesi, Kitap, Mayıs, Gazi, Yerel, Haberler

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