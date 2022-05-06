Torbalı'da Hıdırellez Ateşi Yandı

Torbalı Belediyesi, Muratbey Mahallesi Yeni Pazaryeri'nde ' Hıdırellez Şenliği' düzenledi. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, Ümmüye sahne aldı.

Torbalı Belediyesi, kutlamalar için hazırlıklara sabah saatlerinde başlarken, akşam saat 21.00'de Muratbey Mahallesi Yeni Pazaryerinde Hıdırellez ateşi yakıldı. Binlerce vatandaşın katıldığı Hıdırellez Şenliği'nde Ümmüye sahne aldı.

Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda Torbalı Belediyesi çocuklara özel etkinlikler de düzenledi.

Torbalı Belediyesi, şenlik alanına ulaşımın rahat sağlanabilmesi için Yazıbaşı, Çaybaşı ve Subaşı mahallelerinden otobüs kaldırdı.

TEKİN: "BİRLİK İÇERİSİNDE YAŞAMAK TORBALILILAR'A ÇOK YAKIŞIYOR"

Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, ilçe sakinlerine unutulmaz bir gece yaşatan Ümmüye'ye çiçek takdim etti.

Programından dolayı kutlamalara katılamayan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'in mesajını da ileten Tekin, "Programından dolayı aramızda yer alamayan Belediye Başkanımız Mithat Tekin'in sizlere çok selamı var. Öz kültürümüzün bir parçası olan Hıdırellez şenliklerini halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde kutladık. Neşe, mutluluk ve birlik içerisinde yaşamak Torbalılılara çok yakışıyor. Hıdırellez ilçemize, ülkemize bolluk ve bereket getirsin. Geleneksel Hıdırellez Şenliğimizde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" dedi.