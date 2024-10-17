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Torbalı'da Adres Sahteciliği Yapan 3 Firma Listede

Torbalı'da Adres Sahteciliği Yapan 3 Firma Listede
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İzmir Torbalı'dan 3 firmanın, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan tağşiş listesinde yer alması ve sahte adres kullanması, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun'un tepkisini çekti. Denetimlerde firmaların tescilli adreslerinde bulunamadığı ortaya çıktı.

İzmir Torbalı'dan 3 firmanın son tağşiş listesinde yer alması Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun'un tepkisini çekti. Söz konusu firmaların adres sahteciliği yaptığına dikkat çeken Olgun, "Disiplin süreci başlattık, işyerlerine gittik ama tescil adresi boş dükkan çıktı" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, laboratuvar analiz sonuçlarına göre taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten firmaları açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde Bakanlık, resmi internet sitesinde toplam 615 parti ürünün yer aldığı bir liste yayımladı. Bu listede, gazlı içecekten bala, çaydan zeytinyağına kadar birçok ürün yer alırken, Torbalı'dan da 3 firmanın adı listede yer almıştı. Söz konusu firmalar, halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş gıdalar üretmekle suçlanıyor. Torbalı Ticaret Odası (TTO) tarafından yapılan açıklamada, bu firmalarla ilgili disiplin süreçlerinin hızla başlatıldığı ve denetim ekiplerinin sahaya çıkarak incelemeler yaptığı belirtildi. Ancak denetimler sırasında şaşırtıcı bir durumla karşılaşıldı. Listede adı geçen firmalar, kayıtlı işyeri adreslerinde bulunamadı. Adres sahteciliği yapan firmaların tescilli adresinde faaliyet göstermediği tespit edildi.

Adres aldatmacası var

Konuyla ilgili açıklama yapan TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, bu tür firmaların sahte adres ile ilçenin adını kirlettiğini vurguladı. Olgun, "Bizler her platformda Torbalı'nın markalaşan, vergi veren ve örnek üretim yapan firmalarıyla gurur duyarken, bazı sahtekarlar adres aldatmacası ile ilçemizin ismini lekelemeye çalışıyor. Bakanlık tarafından açıklanan listede yer alan 3 firmadan 2'si odamıza kayıtlı. Bu firmalar hakkında disiplin süreci başlattık. Ama burada da ayrı bir sahtecilik ile karşılaştık. Firmanın markası 'Ayvalık' ama adresi 'Torbalı' gözüküyor. Tescilli adres boş dükkan. Tamamen sahtecilik üzerine kurulmuş bir düzen" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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