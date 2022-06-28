Torbalı Belediyesi'nden Bartın'a Destek

Torbalı Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı ve yaraların sarılmaya çalışıldığı Bartın'a destek için bölgeye vidanjör gönderdi.

Bartın, kuvvetli yağışla birlikte sele teslim oldu. Büyük hasarın meydana geldiği ilçede yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda Torbalı Belediyesi'nden de bölgeye destek gönderildi. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'in talimatı ile belediyeye ait vidanjörler, sel felaketinin yaşandığı Bartın'a doğru yola çıktı.

TEKİN: "AFET BÖLGESİNE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, sel felaketinin yaşandığı Bartın'a her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, "Bartın'da meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak üzere belediyemize ait vidanjörler İzmir Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi emrinde Bartın'a doğru yola çıktı. Maalesef doğal afetler ülkemizin bir gerçeği. Ama önemli olan bu afetler sonrası birlik ve beraberlik içerisinde yaraları sarmak. Tekrardan Bartın'a çok geçmiş olsun. Torbalı Belediyesi olarak, afet bölgesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

ANKA / Yerel