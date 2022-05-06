Torbalı Belediyesi'nden Anneler Günü'ne Özel Kahvaltı

TORBALI, İZMİR (ANKA) - Torbalı Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi aileleri için kahvaltı organizasyonu düzenledi.

Saat 10.00'da Torbalı Belediyesi Beyaz Kafe'de gerçekleştirilen kahvaltıya, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, ilçe protokolü, şehit ve gazi aileleri katıldı.

Belediye Başkanı Mithat Tekin, gelen misafirlerle yakından ilgilenirken; ilçe protokolü de kahvaltıya gelen şehit ve gazi ailelerine karanfil takdim etti.

TEKİN: "TÜM ANNELERİMİZİN ANNELER GÜNÜNÜ KUTLUYORUM"

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutlayarak, "Torbalı Belediyesi olarak Anneler Günü için düzenlediğimiz kahvaltıda, İlçe Kaymakamımız Ercan Öter, ilçe protokolü, gazilerimiz, gazi ve şehit annelerimizle bir araya geldik. Bu vesileyle başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutluyorum" dedi.