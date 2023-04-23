Torbalı Belediye Başkanı Tekin, 23 Nisan'da Koltuğu Çocuklara Devretti

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu bir günlüğüne 5. sınıf öğrencisi Işıl Çakmak’a devretti.

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu bir günlüğüne 5. sınıf öğrencisi Işıl Çakmak'a devretti.

Kazımpaşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Çakmak'ı makamında ağırlayan Başkan Tekin, minik başkana bir talimatı olup olmadığını sordu. Minik başkan, öğrenciler için çalışmaların artırılmasını ve yaz tatil döneminin yaklaştığını belirterek, ilçedeki oyun parklarında iyileştirilmelere gidilmesini istedi. Zabıta personelini ve özel kalem çalışanlarını da makamına çağıran Çakmak, ilçe genelindeki çalışmalar ve denetimler hakkında da bilgi aldı.

BAŞKAN TEKİN: "BU ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ"

Çocuk başkana çeşitli hediyeler veren Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, geleceğimizin teminatı tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu yarının söz sahibi çocuklarımızı temsilen Kazımpaşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Işıl Çakmak'a bırakıp, bizden taleplerini dinledik. Taleplerini en kısa sürede yerine getireceğiz. Yeter ki çocuklarımızın yüzü gülsün. Bu çocuklar bizim geleceğimiz" dedi.

Makamdaki programdan sonra Başkan Tekin ve çocuk başkan Çakmak, Şehit Teğmen Serdar Genç İlkokulu'ndaki 23 Nisan programına katıldı.