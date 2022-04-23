Torbalı Belediye Başkanı Tekin, 23 Nisan'da Koltuğunu Çocuklara Devretti

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu bir günlüğüne 5. sınıf öğrencisi Nisa Eryiğit'e devretti.

Kazımpaşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda iç güvenlik gazisi Hakan Eryiğit'in kızı olan Nisan Eryiğit'i makamında ağırlayan Başkan Tekin, çocuk başkana bir talimatı olup olmadığını sordu. Nisan Eryiğit, öğrenciler için çalışmaların artırılmasını ve ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılmasını istedi. Zabıta Müdürü İsa Ünlü'yü de makamına çağıran Eryiğit, market denetimlerinin artırılmasını, haksız kazancın önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdi.

BAŞKAN TEKİN: "TALEPLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Çocuk başkana çeşitli hediyeler veren Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, geleceğimizin teminatı tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu yarının söz sahibi çocuklarımızı temsilen Kazımpaşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Nisa Eryiğit'e bırakıp, bizden taleplerini dinledik. Taleplerini en kısa sürede yerine getireceğiz. Yeter ki çocuklarımızın yüzü gülsün" dedi.