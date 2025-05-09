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Toprakla Uğraşarak Mutluluğu Bulan Çift

Toprakla Uğraşarak Mutluluğu Bulan Çift
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Aydın'ın Kızılcaköy Mahallesi'nde yaşayan Abdullah ve Feriştah Kurtarıcı çifti, zeytin bahçelerinde sebze yetiştirerek mutlu bir yaşam sürüyor. Toprakla uğraşmanın huzur verdiğini belirten çift, doğal ürünler tüketmenin önemine vurgu yapıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesindeki bahçelerini işleyen Abdullah ve Feriştah Kurtarıcı çifti, toprakla uğraşmanın kendilerini mutlu ettiği gibi zamanın nasıl geçtiğini bilmediklerini söyledi.

SGK'dan emekli olan Abdullah Kurtarıcı, Kızılcaköy mahallesinde bulunan zeytin bahçesine her yıl bahar ayında eşiyle birlikte çeşitli sebzeler ekerek yaz ayında doğal ürünler tüketiyorlar. 50 yıla aşkın süredir evli olan Kurtarıcı çifti, mutluluğun toprakta olduğunu belirterek şehirde oturmak yerine bahçede çalışmanın daha güzel olduğunu belirtti. 4 çocuk sahibi olan Kurtarıcı çifti, bahçelerine sebze dikecek alanlar oluşturup fidelerin dikimini gerçekleştirdi.

'İki tarafın bazen birbirini duymaması' durumunda çok güzel ve huzurlu bir evlilik sürecinin yaşandığını kaydeden Kurtarıcı, "Ben burada akşama kadar çalıştığım zaman stres kalmıyor. Biber, patlıcan, domates, fasulye, börülce, bamya, marul, soğan ektik. Bu işi para kazanmak için yapmıyoruz. Çocuklarımla gelip burada oturup yemek yedim mi en kral benim. Emekli maaşımızı buraya harcıyoruz. Geçen yıl tamamen zarar ettik ama ben rahattım. Toprakla uğraşınca mutlu oluyoruz. Şimdi kahveye gitsem 5 dakika, eve gelsem 5 dakika. Eve geldim mi hanımın misafirleri geliyor. Buraya ne misafirin geliyor. En rahat toprak. Gelen olursa da bahçeye gelin diyoruz." dedi.

Eşini bahçede yalnız bırakmayan ona çalışmalarında yardımcı olan Feriştah Kurtarıcı ise, "Evde oturup ayağım kolum ağrıyor diyeceğine gel burada bahçede çalış. Burada da ağrıyor ama hiç değilse vakit geçiyor." diyerek toprakla meşgul olmanın güzel olduğunu söyledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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