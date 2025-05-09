Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı

Türkiye 40 yıllık beladan kurtuluyor! PKK fesih kongresini topladı
PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısında

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ilk kez hakim karşısında

Toprakla Mutluluğu Bulan Kurtarıcı Çifti

Toprakla Mutluluğu Bulan Kurtarıcı Çifti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Abdullah ve Feriştah Kurtarıcı çifti, zeytin bahçelerinde çalışarak ve sebze yetiştirerek mutluluğu toprakta bulduklarını ifade etti. 50 yıllık evliliklerinde bahçede geçirdikleri zamanın kendilerine huzur kattığını belirten çift, tarım yapmanın stres atmak için harika bir yol olduğunu söylediler.

Mutluluğu toprakta buldular

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesindeki bahçelerini işleyen Abdullah ve Feriştah Kurtarıcı çifti, toprakla uğraşmanın kendilerini mutlu ettiği gibi zamanın nasıl geçtiğini bilmediklerini söyledi.

SGK'dan emekli olan Abdullah Kurtarıcı, Kızılcaköy mahallesinde bulunan zeytin bahçesine her yıl bahar ayında eşiyle birlikte çeşitli sebzeler ekerek yaz ayında doğal ürünler tüketiyorlar. 50 yıla aşkın süredir evli olan Kurtarıcı çifti, mutluluğun toprakta olduğunu belirterek şehirde oturmak yerine bahçede çalışmanın daha güzel olduğunu belirtti. 4 çocuk sahibi olan Kurtarıcı çifti, bahçelerine sebze dikecek alanlar oluşturup fidelerin dikimini gerçekleştirdi.

'İki tarafın bazen birbirini duymaması' durumunda çok güzel ve huzurlu bir evlilik sürecinin yaşandığını kaydeden Kurtarıcı, "Ben burada akşama kadar çalıştığım zaman stres kalmıyor. Biber, patlıcan, domates, fasulye, börülce, bamya, marul, soğan ektik. Bu işi para kazanmak için yapmıyoruz. Çocuklarımla gelip burada oturup yemek yedim mi en kral benim. Emekli maaşımızı buraya harcıyoruz. Geçen yıl tamamen zarar ettik ama ben rahattım. Toprakla uğraşınca mutlu oluyoruz. Şimdi kahveye gitsem 5 dakika, eve gelsem 5 dakika. Eve geldim mi hanımın misafirleri geliyor. Buraya ne misafirin geliyor. En rahat toprak. Gelen olursa da bahçeye gelin diyoruz." dedi.

Eşini bahçede yalnız bırakmayan ona çalışmalarında yardımcı olan Feriştah Kurtarıcı ise, "Evde oturup ayağım kolum ağrıyor diyeceğine gel burada bahçede çalış. Burada da ağrıyor ama hiç değilse vakit geçiyor." diyerek toprakla meşgul olmanın güzel olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN FIRAT - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu

Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor

Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.