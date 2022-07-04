Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu Siirt İl Temsilciliği Kuruldu

YUSUF EREN

Siirt'te son zamanlarda artan uyuşturucu kullanımına engel olmak amacıyla Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu (TUMEF) Siirt İl Temsilciliği kuruldu.

Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu il temsilciliğinde kentte artan uyuşturucu kullanımının önüne geçilmek isteniyor.

" SİİRT'TE SON ZAMANLARDA UYUŞTURUCU KULLANIMI ÇOK ARTTI"

Federasyonun İl Temsilcisi Necat Acet, "Burada TUMEF İl Başkanıyım. Arkadaşlarımız zaten hepsi duyarlı hepsi çok güzel çalışıyor. Siirtli olarak hepimizin buna duyarlı olması lazım. Bizlere sosyal medya üzerinden ulaşan arkadaşlarımız var, çevreden var. Şu ana kadar yaklaşık 15 ile 20 arası tedavi ettiğimiz insan var. Bazıları bunun Siirt'te bitmesini istemiyor kısacası. Arkadaş ortamı çok önemli. Herkes çocuğunun kiminle oturup kalktığını çok iyi bilmeli. Olanların yüzde doksanı arkadaş kurbanı ve Siirt'in genelinde kullananların çoğu da kız çocukları. Elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz ve insan işin içine girdiği zaman neyin ne olduğunu görmeye başlıyor. Siirt'te son zamanlarda uyuşturucu kullanımı çok arttı. Siirt'te özellikle 15 ile 20 yaş aralığındaki gençlerimiz kullanıyor. Artık özenti mi diyelim arkadaş ortamı mı diyelim bizde bunu anlamadık. Ama inşallah biraz da olsa insanımıza faydalı olmaya çalışacağız" dedi.

"ÇEVREDE UYUŞTURUCU KULLANIMI ARTMIŞ GÖZLE GÖRÜLÜR ŞEKİLDE"

Topluluk üyelerinden Aynur Çokal ise şunları söyled:

"Uyuşturucu kullanımına dur demek için hep birlikte burada el ele verdik. Son zamanlarda bütün çevrede uyuşturucu kullanımı artmış gözle görülür şekilde. Bunları gözlemleyebiliyoruz çünkü 9-10 yaşındaki çocukların ister istemez insan farkına varıyor kullandıklarının. Ne oluyor illaki büyükler veriyor çocuk oldukları için anlamıyorlar ne olduğunu içiyorlar. Eğer aile iyi gözlemleme yaparsa çocuğuna dur diyebilir ve bunun önüne geçilebilir. Yani şahit olduğum geçen düğüne gittiğimiz zaman komşunun oğluna yarım saat arayla salondan dışarı çıkıyor çocuk meyve suyu şeklinde çocuğa içiriyorlar. Çocukla baygın bir şekilde hastaneye gittik. Şikayette bulunduk. Ondan üç ay önce de bir arkadaşa misafir gelmişti kız parka gidiyor 18-19 yaşlarında gençler ona hap şeklinde veriyor yine gözleri baygın bir şekilde geldi. Ama onlar korktuğu için biraz aile olarak genişler, aşiretler o yüzden bir şey yapmadılar. Aile olarak da korkmasınlar diyorum. Anne baba olsun bunun önüne geçilebilir. Ben buradan bütün anne babalara sesleniyorum. Öyle bir şey fark ettiğiniz zaman en yakın hastane olsun karakol olsun başvursunlar, bir kan tahlili alsınlar yani emin olsunlar. Çünkü anne baba çocuklarının hareketlerinin farkındadır. En ufak baygınlık olur, göz kayması olur böyle şeylerde hiç tedirgin olmadan en yakın yerlere başvurmalarını istiyorum. Çünkü bu şekilde önüne geçebiliriz. Eğer bir anne baba çocuğunun hareketlerinin farkına varmazsa bu sefer çocuğu kurtaramaz çocuk daha bağımlı olur."

" SİİRT HALKIYLA BERABER BİR ŞEKİLDE BUNA DUR DİYEBİLECEĞİZ"

Topluluk üyelerinden Muhammet Yılmaz, "Uyuşturucuyla mücadele içerisindeyiz. Toplumsal olarak bir araya geldik. Her bireyimiz gönüllü olarak burada. Uyuşturucuyu Siirt halkından uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Tedavi süreçlerinde yardımcı oluyoruz daha çok Yeşilay ile. Oradan Diyarbakır'a gönderiyoruz bu şekilde bir ilerlememiz mevcut. Tabii şu ana kadar bizim başlama süremiz hemen hemen bir ayı buldu bu bir ay içerisinde bize yaklaşık 20 kişi başvurdu. Tedavi süreçleri başlatıldı. Uyuşturucu durdurulamıyor yani arkadaş çevresinden kişinin özentisinden tabi bunlar gittikçe çoğalıyor. Siirt halkıyla beraber bir şekilde buna dur diyebileceğiz" diye konuştu.

ANKA / Yerel