Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören bireylerin el sanatı ürünleri sergilendi
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Kastamonu'da, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören bireyler tarafından yapılan el sanatları ürünleri sergide vatandaşlarla buluştu.
Kastamonu'da, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören bireyler tarafından yapılan el sanatları ürünleri sergide vatandaşlarla buluştu.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) iş uğraşı kurslarına katılan danışanların el işi ürünleri, düzenlenen sergide sergilendi. Poliklinikler giriş katında sergilenmeye başlanan ürünler vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel