Toplu ulaşımda dönüşüm başladı

Bursa'da toplu ulaşımda standardizasyonun sağlanıp, kalite ve konforun en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, minibüslerin Burulaş sistemine entegrasyonunu başlattı. İlk etapta Kestel ve Çirişhane hatlarında çalışan 73 minibüs, Burulaş sistemine dahil oldu.

Bursa'da ulaşım sorununun çözümü için raylı sistem, yeni yollar, köprü ve kavşak yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kentte toplu ulaşım kültürünün yaygınlaşmasına yönelik çalışmaları da hayata geçiriyor. Trafiğe kayıtlı araç sayısının 1 milyonu aştığı ve her yıl 30-40 bin arttığı Bursa'da öncelikle sinyalizasyon optimizasyonu ile istasyonda bekleme süresi 2 dakikaya indirilip, kapasite yüzde 66 oranında artırıldı. Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşım için planlanan Emek - Şehir Hastanesi raylı sistem hattında inşaat devam ederken, toplu ulaşımı tercih eden vatandaşların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Geçtiğimiz yıl otobüslerle 146 milyon, metro ile de 98 milyon kişi taşıyan Burulaş, her gün toplu taşıma araçlarında ortalama 1 milyon kişi taşıyor. Bursa'da yıllardır konuşulan minibüslerin Burulaş ağına dahil edilip, hizmette standardizasyonun sağlanması konusunda da nihayet ilk adım atıldı. Kestel ve Çinişhane hatlarında çalışan 73 minibüs dönüşüme katıldı ve Buruluş sistemine entegre oldu. Artık Bursakart Elektronik Ücret Toplama Sistemiyle hizmet verecek araçların Burulaş filosuna dahil olması sebebiyle düzenlenen tören AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve Bursa Milletvekili Osman Mesten'in de katılımıyla gerçekleşti.

"Dönüşüm zor iştir"

Törende konuşan ve söze 2009 yılında İnegöl'de yaptıkları toplu taşımaya dönüşüm sürecinde yaşananları anlatarak başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni bir hat açmadıklarını, ancak esnafın çok önceden farklı farklı kurumlardan aldıkları haklar olduğunu hatırlattı. Kazanılmış farklı haklarla çalışan esnafın tek çatı altında toplanmasının kolay olmadığını ifade eden Başkan Aktaş, "Dönüşüm zor iştir. Bir şeyi değiştirmek zordur. Devletin verdiği bazı haklar var. 65 yaş üstü ücretsiz binen var. Öğrenci var. Şehit ailesi, gaziler var. Esnaf 'bana bir getirisi yok' diye almak istemiyor. Belediye olarak benim bu insanlara toplu taşıma hizmeti vermem lazım. Sonuçta toplu ulaşım bir haktır. Bunu yaparken esnafımızın kazancını da düşünmemiz lazım. Bunun için sisteme kayıtlı otobüsçü esnafımıza her ay 40 milyon TL sübvansiyon sağlıyoruz. Sonuçta bu dönüşüm çağrımıza Kestel ve Çirişhane 73 araçla cevap verdi. Bunun devamı da gelecek. Artık bu araçlarda para geçmiyor. Kartla binilecek, hatta kredi kartı bile kullanılabilecek. 65 yaş üstü vatandaşımızdan öğrencilere kadar herkes sahip olduğu haklardan sonuna kadar yararlanacak. Ben göreve geldiğimde Burulaş'ın araç sayısı 1087'ydi. Yeni eklenen bu araçlarla birlikte sayı 2491'e çıktı ve yaş ortalamamız da 9'dan, 6'ya indi. Aynı zamanda 5 büyükşehir içinde en ekonomik ulaşım hizmetini bizim verdiğimizi de hatırlatmak isterim. Büyüyen şehirlerde toplu taşıma problemdir. Bunun çözümü, şifası da belediye çatısı altında modern toplu taşıma araçları ve sistemdir. Sistemin işlemesiyle alakalı her bir kardeşimizin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istiyorum. Sistemin sağlıklı işlemesi için ben de elimden gelen tüm gayreti gösteririm. Yeni sistem, tüm şoför esnafımıza ve bu hizmetten yararlanacak halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de, 1995 - 1997 yılları arasında 2 yıl yaşadığı Bursa'da, üç çocuğuyla birlikte minibüse binip, inerken yaşadığı zorlukları anlatarak konuşmasına başladı. Üç çocukla minibüse binmesinin önemli bir mesele haline geldiğini hatırlatan Zengin, "Üç oğlum var. Büyük oğullarım ikizler, hepsi bir arada üçüz gibiler. Minibüs beklerdik Nilüfer'de. Büyük oğlum 'anne galiba bunlar bizi almayacaklar' derdi. Çünkü tek başıma onları tek tek bindirmem gerekirdi. Çocuklarım ayakta kalmasın diye ayrı arı ücret ödememe rağmen, hep çocukların ayakta kalması düşünülürdü. O yüzden bizim memlekette çocuklara hürmeti az bulurum. Fakat bizim belediyecilik anlayışımız, çocuğa da yaşlıya da şehit ailesine ve gazilere de ayrı bir hürmet getirdi. En çok ne değişti derseniz son 21 yılda; insana verilen değer değişti. O yüzden pek çok imkan hayatımıza girdi. Toplu taşıma dediğimiz şey de aslında medeniyetin çehresi. Nihayetinde bir yerden bir yere transfer oluyorsunuz. Ben bu dönüşümün, kullanacak halkımıza ve meslek olarak yapanlara hayırlı, uğurlu gelmesini diliyorum" dedi.

Bursa Milletvekili Osman Mesten de kent içi toplu taşımada hizmet kalitesini daha da artıracak bu dönüşümün hayırlı olmasını diledi. - BURSA