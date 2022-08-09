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Toplu taşıma sürücüleri kapıyı açık bırakarak tehlike saçıyor

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Toplu taşıma sürücüleri kapıyı açık bırakarak tehlike saçıyor

Mardin'de minibüs şoförleri klimayı açmamak için yolculuk esnasında kapıyı açık bırakıp tehlike saçtıkları öne sürüldü.

Mardin'de minibüs şoförleri klimayı açmamak için yolculuk esnasında kapıyı açık bırakıp tehlike saçtıkları öne sürüldü.

Artuklu ilçesinde toplu taşıma sürücüleri yaz aylarında klimayı açmamak için seyir halindeyken kapıyı açık bırakıyor. Bu durum yolcular için tehlike saçıyor. Toplu taşıma yolcuları da Mersin'de minibüsten düşen Meryem Özkıraç vakasını yaşamak istemiyor. Görme engelli 23 yaşındaki Yusuf Açan, bu durumla defalarca kez karşılaştığını söyleyerek yetkilere çağrıda bulundu.

Toplu taşımada seyahat ederken rastladığı olayı aktaran Yusuf Açan, "Toplu taşıma sürücüleri klimayı açmamak için yolda giderken uzun süre kapıyı açık bırakıyorlar. Bir iki dakikada değil. Klimayı açmamak için insanların hayatını bu şekilde tehlikeye atıyorlar. Haberleri izleyen bilir; Mersin'de de bu yüzden bir kadın düşerek vefat etti. Ben de bir engelli olarak gözlerimde sıkıntı var. Görmede eksikliğim var. Gözüm kararabilir, her an düşebilirim veya o açık kapıdan bir çocuk düşüp yaralanabilir. Allah korusun ölebilir, çok kötü sonuçlar doğurabilir. Böyle bu sıcakta milletin hayatını tehlikeye atıyorlar" dedi.

"Uyarıda bulundum, umurlarında olmadı"

Daha önce defalarca kez şikayetlerde bulunduğunu ileri süren Açan, "Daha önce bu duruma rastladım. Belediyeye de defalarca şikayette bulundum. Kayıtları da bende var ama hiçbir önlem alınmamış, uyarıda bulunulmamış. Ceza dahi kesilmemiş ki yapmaya devam ediyorlar. Bu böyle giderse yarın bir gün Allah korusun biri vefat edecek, yaralanacak. Kendini savunamayan, tutamayan bir çocuk da olabilir. Uyarıda bulunduğumda çok da takmadılar. Umurlarında olmadı. 'Tamam' dedi ama kapıyı kapatmadı. O şekilde devam ediyordu. Yokuş aşağı giderken son hız, hatta bayağı bir hızlıydı. O sırada da kapıya yakın oturan bir aile vardı. Küçük çocukları vardı. Orta kısımda oturuyorlardı. Çocuk her an düşebilir diye ben korktum, içim içimi yedi" diye konuştu.

Gereğinin yapılması için yetkililere seslenen Açan, "Mersin'deki olayın benzeri bir olay yaşamaması için yetkililere sesleniyoruz. Gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Sırf klimayı açmayıp benzinden, mazottan tasarruf etmek için insan hayatını tehlikeye atmamalarını istiyoruz" şeklinde konuştu. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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