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Toplu taşıma araçlarında klima denetimi

Toplu taşıma araçlarında klima denetimi Sıcaklıklar denetim yaptırdı Hava sıcaklıklarının artış gösterdiği Adıyaman'da, toplu taşıma araçlarında klima denetimi yapıldı.

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Toplu taşıma araçlarında klima denetimi

Sıcaklıklar denetim yaptırdı

ADIYAMAN - Hava sıcaklıklarının artış gösterdiği Adıyaman'da, toplu taşıma araçlarında klima denetimi yapıldı.

Hava sıcaklıklarının 41 dereceyi gösterdiği ve vatandaşların sıcaktan bunaldığı Adıyaman'ın kent merkezinde, Adıyaman Belediyesine bağlı Zabıta Trafik Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile Adıyaman Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi. Ekipler, Adıyaman Belediyesi karşı tarafında bulunan Demokrasi Parkı önünde yaptığı klima denetiminde toplu taşıma araçlarını tek tek durdurarak inceledi. Ekipler, araçlarda klimaların açık olup olmadığını kontrol ederek aynı zamanda araçlarda da hijyene dikkat etti. Ekipler aynı zamanda kliması çalışmayan araçların sürücülerini de klima kullanımı için uyarılarda bulundu. Toplu taşıma araçlarını kullanan yolcularda yapılan denetimden dolayı oldukça mutlu olduğunu belirtti.

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Yerel

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