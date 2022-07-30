Toplu sünnet şöleninde 264 çocuk doyasıya eğlendi

Kocaeli'de düzenlenen toplu sünnet şöleninde 264 çocuk lunaparkta doyasıya eğlendi.

Kocaeli'de yaşayan Roman vatandaşların çocuklarına özel olarak İzmit Fuar Alanı'nda sünnet şöleni düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şölene katılan ve sünnet edilen 264 çocuk, önce aileleri ile birlikte lunaparkta eğlenceli vakit geçirdi. Müzik ve palyaço eşliğinde eğlencenin doruklarına ulaşan çocuklara daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, altın hediye etti.

"Yavrularımızın yüzleri gülsün istedik"

Devletlerin vatandaşların mutlu olması için var olduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, "Bugün daha önceki yıllarda olduğu gibi gençliğe adım atan yavrularımızın yüzleri gülsün istedik. Anneleri ve babalarıyla birlikte bu coşkuyu gençliğe adım attıkları bugünü hafızlara kazıyalım hep birlikte mutlu olsunlar istedik. Çocuklarımızı bu törene hazırlayan dernek başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah çocuklarımızın annelerine babalarına onların damatlıklarını da görmeyi nasip etsin" dedi.

Çocuğunu etkinlik kapsamında sünnet ettiren vatandaş Vesyel Poyraz, "Çocuğum sünnet oluyor, erkekliğe adım atıyor. Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getirmiş oluyoruz çok mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ