Toplantıda depreme yakalanan katılımcılar 'besmele' çekti

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantı sırasında 5.3'lük deprem meydana geldi. Toplantıya katılanlar besmele getirerek depremin durmasını bekledi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, yaşanılan deprem faciası ile alakalı Elazığ'da faaliyetlerini sürdüren STK'lar ile müşterek toplantı gerçekleştirdi. O sırada merkez üssü Malatya Doğanşehir olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sakinliğini koruyan katılımcılar besmele çekerek sakinliğini korudu. Deprem anı ve yaşananlar kameralara yansıdı.

Toplantıda STK'ları adına ortak açıklamalarda bulunan Başkan İdris Alan, "500 yılda bir yaşanan felaket ile karşı karşıyayız. Ülkemizi derinden sarsan depremler akabinde büyük zarar gören 11 ilimizde yaşanan yıkımlar var. Bir de zorlu kış şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda acımız katlanıyor. Büyük fedakarlıkla sürdürülen kurtarma çalışmalarını ve gelişmeleri dikkatle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun. Bu gün burada Elazığ iş dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları olarak, acılarımızın en hızlı şekilde sarılması için bölge halkımızın ve devletimizin her türlü yardımla yanında olmak üzere toplanmış bulunmaktayız" dedi. - ELAZIĞ