Toplantı, şehit İlhan Ongan için okunan Fatiha ile başladı

Ak Parti Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Bilecikli İlhan Ongan'ın ruhuna Fatiha okunarak başladı.

Toplantı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleşti. Başkan Yıldırım ve toplantı katılımcıları, görüşmelerden önce Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Bilecikli İlhan Ongan'ın ruhuna Fatiha okudular. Duygusal anların yaşandığı toplantıda şehit Ongan dualarla anıldı. Serkan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Şehidimizin bıraktığı emanetin ve taşıdığı şanlı bayrağın sorumluluğunu bir kez daha yüreklerimizde hissettik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi. - BİLECİK