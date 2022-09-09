Topladığı atık taşları sanat eserine dönüştürüyor

Elazığ'da yaşayan Ali Baran Zeren, 'Titanic' filminde 'Jack Dawson' karakterine hayat veren Leonardo DiCaprio'nun resim çizmesinden ilham alarak başladığı mozaik sanatında fabrikalardan topladığı atık taşları birer sanat eserine dönüştürerek Avrupa ülkelerine gönderiyor.

Elazığ'da yaşayan bir çocuk babası Ali Baran Zeren, 15 sene önce başladığı karakalem ve yağlı boya çalışmalarından mozaik sanatına geçti. Evinin bir odasını atölyeye çevirmekle işe başlayan Zeren, fabrikaların atık taşlarını toplayıp evinde bulunan atölyesine getirerek burada taşları küçük parçalara ayırıp mozaik sanatı yapmaya başladı. Atık malzemeleri adeta bir sanat eserine dönüştüren Zeren, 10 ile 15 gün arasında yaptığı tabloları başta Avrupa ve Körfez ülkeleri olmak üzere Türkiye'nin bütün illerine göndermeye başladı. Severek yaptığı mozaik sanatını ilerde büyütmek istediğini belirten Ali Baran Zeren, Elazığ'ın vazgeçilmez mozaik sanatçısı olmak istediğini aktardı.

15 sene karakalem ve yağlı boya çalışmaları yaptığını belirten Ali Baran, "Kuzenimin vesilesiyle Titanic filmini izledim ve mozaik sanatına yöneldim. Taşları fabrikaların atık malzemelerinden getirip burada kırdıktan sonra sanatımı yapıyorum. Genelde atık taşlardan resimler yapmaya çalışıyorum. Kendi evimin odasını atölyeye çevirdim. Tabi bunda eşimin desteği ve yardımı da çok oldu. Yaklaşık 10 ile 15 gün arasında tabloları yapmaya çalışıyorum ama tablonun büyüklüğünde bunda çok etkili oluyor. Dış ülkelere de gönderdiğimiz tablolar oldu. Genelde Avrupa ve Körfez ülkelerine gönderiyorum. İleride hedefim bu işimi daha fazla büyütmek. Bunun için de çaba sarf ediyorum" dedi. - ELAZIĞ