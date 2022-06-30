Topkapı Sarayı'nda pandemiden sonraki ilk mehteran konseri gerçekleşti - Haberler

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Topkapı Sarayı'nda pandemiden sonraki ilk mehteran konseri gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Topkapı Sarayı'nda pandemiden sonraki ilk mehteran konseri gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Mehteran Birliği, pandemiden dolayı ara verdiği konserlere bugün tekrar başladı.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Mehteran Birliği, pandemiden dolayı ara verdiği konserlere bugün tekrar başladı. Topkapı Sarayı'nda gerçekleştirilen ilk konsere yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.

Korona virüs pandemisi nedeniyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı Mehteran Birliği konserlerine ara vermişti. Pandeminin etkisini azaltmasıyla konserler yeniden başladı. Konserin verildiği Topkapı Sarayı'nda yerli ve yabancı turistler, mehteran birliğini büyük bir keyifle dinledi. Eylül ayına kadar devam edecek konserler, Salı günleri Dolmabahçe Sarayı'nda, Çarşamba günleri de Topkapı Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Annesi ile birlikte Topkapı Sarayı'nı ziyarete gelen Kader Kubat, "Çok seviyorum, tarihi burada yad etmek bizim için çok onur verici. Annem geldi Ankara'dan onunla beraber gelip, güzel zaman geçirmek istedik. Ben burada yaşıyorum ama annem burası için geldi. Burada mehter gösterisinin olması da bizim için sürpriz oldu. Güzel bir duygu" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Topkapı Sarayı Koronavirüs Yerel Haberler

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