Topçuoğlu ve Özil ailesinin acı günü Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu'nun vefat eden kayınpederi Mehmet Demir Özil'in cenazesi Şireci Camii'nde Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kilis Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu'nun vefat eden kayınpederi Mehmet Demir Özil'in cenazesi Şireci Camii'nde Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kilis Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu'nun vefat eden kayınpederi merhum Mehmet Demir Özil, Gaziantep Asri Mezarlıkta bulunan Şireci Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kilis'te aile mezarlığına defnedildi. Merhum Özil'in Gaziantep Asri Mezarlık'taki cenaze merasimine Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Gaziantep Milletvekilleri, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, STK temsilcileri, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nun yanı sıra iş ve sanayi dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Merhum Mehmet Demir Özil'in cenazesi Kilis'e götürülerek Kilis Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi. Merhum Mehmet Demir Özil'in taziyeleri Değirmiçem Mahallesinde bulunan Eruslu Camii'nin yanındaki 139 nolu taziye evinde kabul edileceği de öğrenildi. - GAZİANTEP İhlas Haber Ajansı / Yerel Mehmet Demir Gaziantep Kilis Yerel Haberler

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