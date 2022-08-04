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Tonluk boğasıyla Çoruh Nehri'ni yüzerek karşıdan karşıya geçti

Tonluk boğasıyla Çoruh Nehri'ni yüzerek karşıdan karşıya geçti

Artvinli boğa tutkunu Abdullah Sami Özalp, 1 tonluk boğasıyla birlikte Çoruh Nehri'ni yüzerek karşıdan karşıya geçiyor.

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Artvinli boğa tutkunu Abdullah Sami Özalp, 1 tonluk boğasıyla birlikte Çoruh Nehri'ni yüzerek karşıdan karşıya geçiyor.

Artvin ve ilçelerinde geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri için boğa besleyen Abdullah Sami Özalp (30), 'Karameşe' ismini verdiği 1 tonluk boğasına gözü gibi bakıyor. Boğasını özel yiyeceklerle besleyen Özalp, sıcak havalarda ise serinlemesi için Çoruh Nehri'ne sokuyor. Yusufeli ilçesinde yaşayan Özalp'ın yanından bir an olsun ayrılmayan 'Karameşe', sahibi nehirde yüzerken onunla suya giriyor. Suyun kenarından nehre atlayan Özalp ve boğası, nehrin azgın sularında usta yüzücü gibi karşı kıyıya geçiyor. Özalp, boğasıyla yüzdüğü görüntüleri ise sosyal medya hesabında paylaşınca görüntüler büyük ilgi gördü. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Artvin Özalp Yerel Haberler

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