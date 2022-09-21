Tonlarca su boşa aktı, mahalleli tepki gösterdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da mahalle sakinleri günlerdir boşa akan suya geç müdahale edilmesine tepki gösterdi.

Kemalettin Mahallesi Şehit Ateşe Ahmet Yörük Sokak'ta yaklaşık 5 gündür yola ve bina çevresine akan su nedeniyle ekipleri aramalarına rağmen su patlağına geç müdahale edilmesi vatandaşı çileden çıkardı. Patlak noktadan sızan su Şehit Ateşe Ahmet Yörük Sokak'tan, yokuştan Atilla Caddesi'ne ve ayrıca bir apartmanın istinat duvarından bahçesine akınca vatandaş ekipleri aradı.

Geç müdahale nedeniyle tonlarca su israfının meydana geldiğini ifade eden sokak sakinleri, "Akan su içme suyu sonuçta milli servete yazık. Evin altına su sızıyor, bıktık iyice söylemeye bir haftadır değil, biz bu çileyi 5 aydır çekiyoruz. Bu mahalleyle ilgilenilmiyor, üvey evlat muamelesi görüyoruz. Başka mahallelere hizmet var, bizim mahallemize hizmet yok. Bugüne kadar oy verdik, bundan sonra oy da yok. Su kıtlığı var diye sonra milletin suyunu kesecekler. Duvar çökecek korkusu yaşıyoruz. İlla ki bir evin yıkılması mı lazım? Barajlar kururken, su kıtlığı yaşanırken, şurada boşa akan tonlarca suya yazık günah değil mi? Bir haftadır Çorlu'nun suyu boşa gitti" diye konuştu.

Tepkilerin ardından olay yerine gelen ekipler su arızasını giderdi.