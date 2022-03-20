Tomarza Tufanbeyli yolu ulaşıma açıldı

TUFANBEYLİ, ADANA (İHA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan Tomarza-Aslantaş ile Adana- Tufanbeyli karayolu trafiğe açıldı.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uzun süredir kapalı olan yollar; Kayseri ve Adana karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu araç trafiğine açıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel