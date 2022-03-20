Tomarza Tufanbeyli yolu ulaşıma açıldı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan Tomarza-Aslantaş ile Adana-Tufanbeyli karayolu trafiğe açıldı.
TUFANBEYLİ, ADANA (İHA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan Tomarza-Aslantaş ile Adana- Tufanbeyli karayolu trafiğe açıldı.
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uzun süredir kapalı olan yollar; Kayseri ve Adana karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu araç trafiğine açıldı. - KAYSERİ
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