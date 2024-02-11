Tomarza'nın sevilen siması 'Çalık Hasan' hayatını kaybetti

Tomarza'nın sevilen simalarından Avşar Ağıtları'nın usta yorumcusu 'Çalık Hasan' lakaplı Hasan Çeri hayatını kaybetti.

Karapınar Mahallesinde ikamet eden ve Avşar yöresinin usta yorumcusu Halk Ozanı Hasan Çeri geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle vefat etti. Çeri; ikindi namazını müteakip Karapınar Mahallesinde düzenlenen cenaze töreniyle sevenlerinin katılımıyla toprağa verildi. - KAYSERİ