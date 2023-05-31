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Tomarza İlçe Sağlık Merkezi'nden 'Dünya Tütünsüz Gününde' anlamlı çalışma

Tomarza İlçe Sağlık Merkezi'nden "Dünya Tütünsüz Gününde" anlamlı çalışma

Yerel Haberler

Tomarza İlçe Sağlık Merkezi yetkileri tarafından 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle ilçe halkına sigarayı bırakmanın yolları ve faydalarını anlatan broşür dağıtarak, ilçe esnafların iş yeri camlarına afişler astı.

Tomarza İlçe Sağlık Merkezi yetkileri tarafından 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle ilçe halkına sigarayı bırakmanın yolları ve faydalarını anlatan broşür dağıtarak, ilçe esnafların iş yeri camlarına afişler astı.

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinliği çerçevesinde, Tomarza İlçesinin belli noktalarında vatandaşlar için sigara bırakmaya teşvik etmek için el broşürleri dağıtıldı. Aynı zamanda Sigarayı Bırakmak için ücretsiz Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattını arayarak uzman personeller aracılığıyla sigarayı kolayca bırakıla bileceği konusunda bilgiler verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Tomarza Dünya Yerel Haberler

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