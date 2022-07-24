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Tomarza, ayçiçeğinde atak yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tomarza, ayçiçeğinde atak yaptı

Kayseri'nin Tomarza İlçesinde 2021 yılında ortalama 1000 dekar araziye ayçiçeği ekimi yapılırken 2022 yılında ise ortalama 10 bin dekar araziye ayçiçeği ekimi yapılması dikkat çekti.

Kayseri'nin Tomarza İlçesinde 2021 yılında ortalama 1000 dekar araziye ayçiçeği ekimi yapılırken 2022 yılında ise ortalama 10 bin dekar araziye ayçiçeği ekimi yapılması dikkat çekti.

2021 yılı içerisinde ilçe genelinde ortalama 1000 dekar araziye ayçiçeği eken Tomarzalı çiftçiler, 2022 yılında ise 10 bin dekar araziye ayçiçeği ekimi yaptı. Her yıl Nisan ayı içerinde ekimi yapılan ve Eylül ayı içerisinde hasadı gerçekleştirilen ayçiçeği, zahmetsiz ve kazançlı bir ürün olması nedeniyle Tomarzalı çiftçilerinin 2022 yılında tercihi oldu. 2022 yılı içerisinde ekilen yaklaşık 10 bin 000 dekar arazinin 8 bin dekarına ekilen ayçiçeği, çerezlik çekirdek olarak kullanılırken yaklaşık 2 bin dekarına ekilen ayçiçeğinin ise yağlık olarak kullanılacağı öğrenildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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