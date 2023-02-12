Tolga öğretmen ve oğlu hayatını kaybetti Yerel Haberler Hatay'da enkaz altında hayatını kaybeden Çorumlu öğretmen Tolga Kartay ile 6 aylık oğlunun, yarın Sungurlu'da toprağa verilecek. Hatay'da enkaz altında hayatını kaybeden Çorumlu öğretmen Tolga Kartay ile 6 aylık oğlunun, yarın Sungurlu'da toprağa verilecek. Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arabaçayı Köyü nüfusuna kayıtlı öğretmen Tolga Kartay ile 6 aylık oğlu depremde hayatını kaybetti. Hatay'da eşiyle birlikte öğretmenlik yapan Tolga Kartay, yeni aldığı evinde ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Depremde Makbule Kartay enkaz altından sağ çıkarılırken, eşi Tolga ve 6 aylık oğlu Mete Kartay kurtarılamadı. Tolga öğretmen ve oğlunun pazartesi günü Sungurlu'da toprağa verileceği bildirildi. - ÇORUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Sungurlu Çorum Hatay Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Tolga öğretmen ve oğlu hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.