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Tolga öğretmen ve oğlu hayatını kaybetti

Yerel Haberler

Tolga öğretmen ve oğlu hayatını kaybetti

Hatay'da enkaz altında hayatını kaybeden Çorumlu öğretmen Tolga Kartay ile 6 aylık oğlunun, yarın Sungurlu'da toprağa verilecek.

Hatay'da enkaz altında hayatını kaybeden Çorumlu öğretmen Tolga Kartay ile 6 aylık oğlunun, yarın Sungurlu'da toprağa verilecek.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arabaçayı Köyü nüfusuna kayıtlı öğretmen Tolga Kartay ile 6 aylık oğlu depremde hayatını kaybetti. Hatay'da eşiyle birlikte öğretmenlik yapan Tolga Kartay, yeni aldığı evinde ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Depremde Makbule Kartay enkaz altından sağ çıkarılırken, eşi Tolga ve 6 aylık oğlu Mete Kartay kurtarılamadı. Tolga öğretmen ve oğlunun pazartesi günü Sungurlu'da toprağa verileceği bildirildi. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sungurlu Çorum Hatay Yerel Haberler

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