Tokyo'da Sakuralar ile Görsel Şölen

Japonya'nın başkenti Tokyo'da açan Sakuraları (Kiraz çiçekleri) göremek isteyen yerli ve yabancı turistler, tarihi semt Asakusa'ya akın ederken, fotoğraf makineleriyle görsel şöleni ölümsüzleştirdiler.

Japonya'da baharın gelişini simgeleyen ve ülkenin en önemli sembollerinden biri olan Sakuralar (Kiraz çiçekleri) bu yıl da görsel şölen oluşturdu. Başkent Tokyo'nun tarihi Asakusa semtinde bulunan Sumida parkı her yıl olduğu gibi Sakuraları görmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı. Bazı ziyaretçiler ağaçların altında piknik yaparak, güzel havanın tadını çıkarırken, kimileri ise Sakuralar ile fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

"Bu bölgede çok fazla turist var"

Kanada'dan turist olarak geldiğini belirten Dave Muray, "Harika bir gün. Kiraz çiçeklerini çok beğendik. Sakuraları görmek için kesinlikle bu mevsimde tekrar geleceğiz" dedi.

Kiraz çiceklerine yoğun ilgi olduğunu belirten Muray, "Oldukça kalabalık. Yakındaki Sensoji Tapınağı ve bu bölgede çok fazla turist var" şeklinde konuştu.

"Kiraz çiçekleri gerçekten de çok güzel gözüküyor"

Arkadaşı ile Asakusa semtine geldiğini belirten Japon vatandaşı Hana Kimura da, "Kimono giyerek fotoğraf çektirmek istedim. Aynı zamanda Sakuraları görmek için geldim. Bunların ikisini de kolaylıkla yapabileceğim bir yer olduğu için Sumida parkını tercih ettim. Kiraz çiçekleri gerçekten de çok güzel gözüküyor" diye konuştu.

Sumida parkına ilk kez geldiğini ifade eden bir diğer Japon vatandaşı Ari Yamazaki ise, "Yakın olduğu için arkadaşlarımla birlikte piknik yapmaya buraya geldik. Sakuralar çok güzel, birkaç güne daha da güzel olacaktır" ifadelerini kullandı. - TOKYO