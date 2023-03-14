TOKİ Tekirdağ kuraları çekilmeye başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde inşası yapılacak 2 bin 210 konut için hak sahibinin belirlenmesi amacıyla ilk çekiliş kurası yapılırken, kuraya...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde inşası yapılacak 2 bin 210 konut için hak sahibinin belirlenmesi amacıyla ilk çekiliş kurası yapılırken, kuraya katılan vatandaşlar ise heyecanla kurayı izledi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan İsmet İnönü Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kuraya çok sayıda vatandaş katıldı. 2 bin 210 konutun hak sahipleri belirlenmesi için düzenlenen törende konuşma yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ'da TOKİ konutlarının en iyi şekilde yapılacağını, Kahramanmaraş merkezli depremlerde TOKİ konutlarına bir şey olmamasının gurur verici olduğunu ifade ederek, "Türkiye her zaman depremle karşılaşacak. Bizim bundan korkup yerimizi değiştirecek halimiz yok. Yapmamız gereken onunla yaşamayı öğrenmek. TOKİ bize bunu öğretiyor. Yapılan konutlar, her mühendisliğe uygun şekilde yapılıyor" diye konuştu.

Kura programına; Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile vatandaşlar katıldı. - TEKİRDAĞ