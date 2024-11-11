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TOKİ'nin Kütahya'da 1.945 Arsa Tahsisi Projesi

TOKİ'nin Kütahya'da 1.945 Arsa Tahsisi Projesi
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TOKİ'nin 'İlk Evim Arsa Projesi' kapsamında Kütahya'da 1.945 adet arsa tahsisi için sözleşmeler Temmuz 2025'te imzalanacak. Projenin Gediz ilçesinde önemli bir dönüşüm sağlaması bekleniyor.

TOKİ'nin "İlk Evim Arsa Projesi" kapsamında, Kütahya genelinde yapılan bin 945 adet arsa tahsisi, hak sahipleri ile imzalanacak sözleşmeler doğrultusunda hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, Gediz ilçesindeki 5. Etap Konut Projesi ve kurası çekilen arsalarda, vatandaşlarla yapılacak sözleşmelerin tarihi Temmuz 2025 olarak belirlendi. Eski Gediz Hisar Mahallesi'nde yer alan 226 adet müstakil arsa ve 26 adet müşterek arsa hissesi için hak sahipleri ile Temmuz 2025 tarihinde imzalanacak sözleşmelerle tahsis işlemi tamamlanacak. Proje, ilçe sakinleri tarafından merakla beklenirken, arsa sahiplerinin süreci daha iyi takip edebilmesi için gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, "Vatandaşlarımızın mülkiyet sahibi olmalarını destekleyen bu projelerle Gediz'de önemli bir adım atıyoruz. Sosyal konut ve arsa projeleri, ilçemizin gelişimine katkı sağlayarak hem yeni yerleşim alanlarının oluşumuna hem de hak sahibi vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde arsa sahibi olmalarına imkan tanıyor. Temmuz 2025'te imzalanacak sözleşmelerle birlikte, Gediz'de yaşayanlar için hayallerine bir adım daha yaklaşacağız" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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