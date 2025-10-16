Haberler

TOKİ İçin Kamulaştırma Devam Ederken İki Kişi Gözaltına Alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde TOKİ için kamulaştırılan Kurtderesi'nde, tapulu arazilere kepçe girmesi sonucu nöbet tutan iki kişi gözaltına alındı. Mahalleli, kamulaştırma kararına itiraz ederken destek çağrısında bulundu.

(HATAY) - TOKİ için kamulaştırılan Kurtderesi'nde arazilere yine kepçe girdi, 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi Mahallesi'nde yaşayan yurttaşlar, devletin TOKİ için "acil kamulaştırma" kararıyla tapulu arazilerine el koymasına karşı nöbet başlatmıştı.

Bir aya yakındır nöbetin devam ettigi Kurtderesi'nde yine kepçeler girdi. Kepçeleri durdurmaya çalışan İlayda Çekiç ve Tuncay Yılmaz'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Bir süredir hukuki yollarla acil kamulaştırma kararına itiraz eden hem de arazilerde nöbet tutarak eylem yapan mahalleli, kamuoyunu desteğe çağırdı.

Kaynak: ANKA / Yerel
